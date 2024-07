نتنياهو يلتقي إيلون ماسك في واشنطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر اليوم الجمعة إنه التقى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في واشنطن أول أمس الأربعاء بعد خطابه أمام الكونغرس الأميركي.

وكتب نتنياهو على منصة إكس "ناقشنا الفرص والتحديات في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع، واستكشفنا سبل التعاون التكنولوجي مع إسرائيل".

وكان الملياردير إيلون ماسك من بين الحضور خلال خطاب نتنياهو أمام الكونغرس أول أمس الأربعاء، وقد حضر بناء على دعوة منه.

Yesterday, after my address to Congress, I met with @elonmusk in Washington. We discussed the opportunities and challenges in AI, its impact on the economy and society, and explored ways for technological cooperation with Israel. pic.twitter.com/1KYQxGm4Nv

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 26, 2024