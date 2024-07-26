نتنياهو يلتقي إيلون ماسك في واشنطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر اليوم الجمعة إنه التقى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في واشنطن أول أمس الأربعاء بعد خطابه أمام الكونغرس الأميركي.

وكتب نتنياهو على منصة إكس "ناقشنا الفرص والتحديات في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع، واستكشفنا سبل التعاون التكنولوجي مع إسرائيل".

وكان الملياردير إيلون ماسك من بين الحضور خلال خطاب نتنياهو أمام الكونغرس أول أمس الأربعاء، وقد حضر بناء على دعوة منه.

Yesterday, after my address to Congress, I met with @elonmusk in Washington. We discussed the opportunities and challenges in AI, its impact on the economy and society, and explored ways for technological cooperation with Israel. pic.twitter.com/1KYQxGm4Nv — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 26, 2024

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زار ماسك إسرائيل وأجرى لقاءات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واصطحب هرتسوغ خلال تلك الزيارة ماسك في جولة إلى مستوطنة كفار عزة بغلاف قطاع غزة، والتي كانت أحد مسارح هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وظهر ماسك مرتديا سترة واقية من الرصاص ومحاطا بأشخاص مدججين بالسلاح، وفور وصوله غرد على حسابه في إكس بالقول "الأفعال أبلغ من الأقوال".

وكان نتنياهو التقى ماسك في كاليفورنيا في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، وحثه على تحقيق "التوازن بين حماية حرية التعبير ومحاربة خطاب الكراهية" بعد أسابيع من الجدل بشأن مزاعم محتوى معاد للسامية على منصة إكس.