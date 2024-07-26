مودي يهاجم باكستان

هاجم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، باكستان. وقال إنها لم تستفد من دروس تاريخها، وتسعى للحفاظ على نفوذها من خلال ما وصفه بالإرهاب والحرب بالوكالة، مؤكدا أن خططها لن تنجح أبدا.

وأكد مودي -في تصريحات بمناسبة الذكرى الـ25 للنزاع العسكري بين البلدين- أن باكستان تواجه الإذلال كلما حاولت تنفيذ خططها، مشيرا إلى أنها لم تستفد من دروس الماضي. وأضاف أن "من يدعمون الإرهاب لن ينجحوا أبدا في تحقيق أهدافهم، حيث ستقوم قوات الهند بالقضاء على الإرهاب وسيتلقى المعتدون الرد المناسب".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الهندي بعد سلسلة من الهجمات المسلحة في منطقة جامو بولاية جامو وكشمير، مما أسفر عن مقتل نحو 12 جنديا هذا العام.

ولم تعلق الخارجية الباكستانية بعد على هذه التصريحات.

وتنفي باكستان هذه الاتهامات، مشددة على أنها تقدم دعما دبلوماسيا ومعنويا للكشميريين الذين يسعون إلى تقرير مصيرهم بالمنطقة ذات الأغلبية المسلمة.

وتشهد العلاقات بين الهند وباكستان، وهما دولتان نوويتان، توترا مستمرا، حيث تتهم الهند باكستان منذ عقود بدعم الجماعات "المتشددة" التي تقاتل ضد حكمها في كشمير المتنازع عليها بين البلدين.

وفي وقت سابق من هذا العام، زعمت باكستان أن لديها أدلة موثوقة تربط عملاء هنود بعمليات قتل على أراضيها، بينما وصفت الهند هذه الاتهامات بأنها "مزيفة".

وأكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار -الشهر الماضي- أن بلاده تسعى إلى حل مسألة "الإرهاب" عبر الحدود، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن أن يكون من خلال سياسة "الجار الطيب".