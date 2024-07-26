مسؤولون إسرائيليون يهاجمون تصريحات كامالا هاريس بشأن الوضع بغزة

هاجم مسؤولون إسرائيليون اليوم الجمعة دعوة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هاريس بعد لقائها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض "لقد حان الوقت لأن تنتهي هذه الحرب، وأن تنتهي بطريقة تضمن أمن إسرائيل وإطلاق سراح جميع الرهائن، وأن تنتهي معاناة الفلسطينيين في غزة، وأن يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير".

وأضافت أنها لن تصمت على معاناة المدنيين هناك، ووصفت النزوح المتكرر وقتل الأطفال بالمأساة المروعة، وقالت "عبرت بوضوح عن قلقي بشأن الوضع الإنساني الصعب في غزة، حيث إن أكثر من مليوني شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ما حدث في غزة خلال الأشهر التسعة الأخيرة مدمر".

وردّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في منشور عبر منصة إكس بقوله "لن يكون هناك وقف للحرب سيدتي المرشحة".

من جانبه، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عبر المنصة ذاتها "لقد كشفت كامالا هاريس للعالم أجمع ما كنت أقوله منذ أسابيع عن السبب الحقيقي وراء الصفقة وهو الاستسلام ليحيى السنوار وإنهاء الحرب بطريقة تسمح لحماس بإعادة التأهيل، لا تقعوا في هذا الفخ".

عرقلة الصفقة

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع (لم تسمه) انتقاده أقوال هاريس بعد اجتماعها مع نتنياهو، وقال المصدر إنه يأمل ألا تؤدي تصريحات هاريس إلى "عرقلة صفقة إعادة المخطوفين".

وأشار إلى أن تصريحات هاريس تتعارض مع وجهة النظر الإسرائيلية حيال وقف الحرب والأزمة الإنسانية في القطاع.

وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي في إفادة مع الصحفيين قوله إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منزعج من بيان هاريس أمام الكاميرات بعد اجتماعها معه.

وكشف الموقع أن نتنياهو وأعضاء فريقه فوجئوا ببيان هاريس أمام الكاميرات واندهشوا من نبرتها التي بدت أكثر انتقادا من نبرة بايدن.

وأعرب مسؤول إسرائيلي عن أمله ألا يعطي انتقاد هاريس العلني لإسرائيل الانطباع لحماس بأن هناك فجوة بين واشنطن وتل أبيب.