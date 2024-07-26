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قطر والأردن يبحثان جهود إنهاء الحرب على غزة وتدفق المساعدات

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني المصدر: الخارجية القطرية
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) لدى لقائه يأيمن الصفدي في الدوحة (الخارجية القطرية)
26/7/2024

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اللقاء الذي عقد في الدوحة بحث مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة. كما ناقش الجانبان سبل إدخال المساعدات عبر المسار الأردني، وجهود خفض التصعيد الإقليمي.

وقالت وزيرة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إن بلادها تواصل جهودها لدعم قطاع غزة عبر مسارين، أولهما الوساطة بالشراكة مع دول غربية والثاني من خلال استمرار تدفق المساعدات لسكان قطاع غزة.

وأضافت الخاطر خلال تواجدها بالأردن لتدشين قافلة مساعدات قطرية لقطاع غزة، أن المساعدات أصبحت أكثر إلحاحا بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

المصدر : الجزيرة