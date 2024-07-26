قطر والأردن يبحثان جهود إنهاء الحرب على غزة وتدفق المساعدات

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اللقاء الذي عقد في الدوحة بحث مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة. كما ناقش الجانبان سبل إدخال المساعدات عبر المسار الأردني، وجهود خفض التصعيد الإقليمي.

شحنة مساعدات قطرية جديدة تصل إلى الأردن لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة 🔗لقراءة المزيد: https://t.co/NazasU1m9I#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/PQcqDonIxF — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 25, 2024

وقالت وزيرة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إن بلادها تواصل جهودها لدعم قطاع غزة عبر مسارين، أولهما الوساطة بالشراكة مع دول غربية والثاني من خلال استمرار تدفق المساعدات لسكان قطاع غزة.

وأضافت الخاطر خلال تواجدها بالأردن لتدشين قافلة مساعدات قطرية لقطاع غزة، أن المساعدات أصبحت أكثر إلحاحا بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.