"أعمال تخريبية" تعطل قطارات فرنسا قبيل افتتاح الأولمبياد

أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف) اليوم الجمعة تعرض خطوط قطارات سريعة لأعمال تخريبية قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسيبة عن مصدر مطلع أن أعمال التخريب كانت "منسقة بشكل واضح"، بعدما كانت الشركة أعلنت تعرضها ليل الخميس الجمعة لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها للقطارات السريعة

وقالت الشركة إن كابلات مشغلة لخطوط القطارات عالية السرعة تعرضت للإحراق وإن أعمال "التخريب" طالت 800 ألف راكب.

وأضافت أن الاضطرابات في حركة القطارات عالية السرعة قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على الأقل.

كما نقلت وكالة رويترز عن شركة "يوروستار" المشغلة للقطارات فائقة السرعة أنه تم إلغاء وتحويل مسار رحلات من وإلى باريس بعد الأعمال التخريبية.

من جهته قال وزير النقل الفرنسي باتريس فارغريات إن "الأعمال الخبيثة المنسقة" استهدفت خطوط قطارات سريعة وستؤدي لتعطيل الحركة حتى نهاية الأسبوع.

وتحسبا لأي تهديد أمني، قامت السلطات تالفرنسية بتعبئة 45 ألف ضابط شرطة ودرك، و18 ألف جندي، فضلا عن إغلاق المجال الجوي بالكامل داخل دائرة نصف قطرها 150 كيلومترا حول باريس، من الساعة السادسة والنصف مساء حتى منتصف الليل.