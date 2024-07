قطارات فرنسا تتعرض "لهجوم ضخم" قبيل افتتاح الأولمبياد

أعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" تعرضها ليل الخميس الجمعة إلى "هجوم ضخم" يهدف إلى شل شبكتها التي تشهد "اضطرابا شديدا" قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وقالت "إس إن سي إف" في بيان إن "العديد من الأعمال الخبيثة المتزامنة" أثرت على خطوطها الأطلسية والشمالية والشرقية، موضحة أن "حرائق متعمدة أضرمت بهدف الإضرار" بمنشآت الخطوط السريعة.

وأشار الشركة إلى أن فرقها "موجودة في الميدان لإجراء التشخيص وبدء الإصلاحات" لكن "هذا الوضع يتوقع أن يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على الأقل لإجراء الإصلاحات".

وقالت أيضا إن كابلات مشغلة لخطوط القطارات عالية السرعة تعرضت للإحراق، وإن أعمال "التخريب" طالت 800 ألف راكب. وأضافت أن اضطرابات حركة القطارات عالية السرعة قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على الأقل.

BREAKING:

A massive sabotage attack against France’s high-speed railway system strands thousands of passengers at railway stations across France.

Arsonists & hackers attack in unison. Russia?

The opening ceremony of the Paris Olympics takes place today pic.twitter.com/sknuteDyFd

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 26, 2024