4 غارات أميركية بريطانية على جزيرة كمران اليمنية

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) -اليوم الجمعة- أن التحالف الأميركي البريطاني شن 4 غارات على جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأكدت قناة المسيرة التابعة للحوثيين وقوع ما وصفته بالعدوان الأميركي البريطاني على جزيرة كمران، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

ولم يُعرف حتى الآن ماذا استهدفت الغارات وإن كانت أوقعت أضرارا أو ضحايا، كما لم يصدر تعقيب من الجانبين الأميركي أو البريطاني بهذا الشأن.

يذكر أن كمران هي أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، مؤكدين أن الهجمات لن تتوقف إلا بتوقف العدوان.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعدّون جميع السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.