قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا يدعون لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا في بيان مشترك اليوم الجمعة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بينما تستمر الغارات على القطاع في اليوم الـ294 من الحرب الإسرائلية على غزة.

وقال بيان الدول الثلاث إن هناك حاجة ماسة لوقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أهمية تبني المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو/أيار الماضي.

وقال بايدن حينها، إن المقترح يتكون من 3 مراحل، وينص على وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بقطاع غزة ودخول المساعدات.

كما حض بيان كانبيرا وولينغتون أوتاوا إسرائيل على العمل من أجل حل الدولتين.

وضغطت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مستخدمة لهجة أكثر شدة من بايدن.

والأسبوع الماضي، صوّت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية.

وجاء قرار الكنيست الإسرائيلي في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و175 فلسطينيا، بينهم أكثر من 16 ألف طفل ونحو 11 ألف امرأة، وبلغت حصيلة الجرحى والمصابين غير النهائية 90 ألفا و403، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.