قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة

دعا قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا -في بيان مشترك اليوم الجمعة- إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بينما دخلت الحرب الإسرائيلية على القطاع يومها الـ294.

وعبر القادة الثلاثة في بيانهم عن دعمهم لمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار بغزة في مايو/أيار الماضي.

وقال بايدن حينها إن مقترحه يتكون من 3 مراحل، وينص على وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بقطاع غزة ودخول المساعدات.

كما حض البيان الثلاثي إسرائيل على العمل من أجل حل الدولتين.

وضغطت كامالا هاريس نائبة بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف النار مستخدمة لهجة أكثر شدة من الرئيس.

والأسبوع الماضي، صوّت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية.

وجاء قرار الكنيست في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و175 فلسطينيا، بينهم أكثر من 16 ألف طفل ونحو 11 ألف امرأة. وبلغت حصيلة الجرحى غير النهائية 90 ألفا و403 فلسطينيا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.