عاجل | أطباء أميركيون متطوعون في رسالة لبايدن وهاريس: الضحايا بغزة قد يتجاوزون 92 ألفا
26/7/2024-|آخر تحديث: 26/7/202411:33 م (بتوقيت مكة المكرمة)
أطباء وعاملون صحيون أميركيون متطوعون في رسالة إلى بايدن وهاريس:
عدد القتلى أعلى بكثير مما أعلنته وزارة الصحة بغزة
لا يمكننا التزام الصمت إزاء ما رأيناه في غزة
الضحايا قد يتجاوزون 92 ألفا وهو رقم مروع يمثل 4.6% من سكان غزة
لن ننسى مشاهد قاسية للنساء والأطفال في غزة لا يمكن تحملها
ندعو لحظر تزويد إسرائيل بالسلاح ووقف دعمها اقتصاديا ودبلوماسيا
المصدر : الجزيرة