عاجل | أطباء أميركيون متطوعون في رسالة لبايدن وهاريس: الضحايا بغزة قد يتجاوزون 92 ألفا

أطباء وعاملون صحيون أميركيون متطوعون في رسالة إلى بايدن وهاريس:

عدد القتلى أعلى بكثير مما أعلنته وزارة الصحة بغزة

لا يمكننا التزام الصمت إزاء ما رأيناه في غزة

الضحايا قد يتجاوزون 92 ألفا وهو رقم مروع يمثل 4.6% من سكان غزة

لن ننسى مشاهد قاسية للنساء والأطفال في غزة لا يمكن تحملها

ندعو لحظر تزويد إسرائيل بالسلاح ووقف دعمها اقتصاديا ودبلوماسيا