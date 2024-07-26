طبيب ترامب يعلق على التشكيك بإصابته برصاصة

أكد روني جاكسون الطبيب السابق للمرشح الجمهوري الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه لا يوجد دليل على أن شيئا آخر غير الرصاصة هو الذي تسبب في إصابة الرئيس السابق في أذنه خلال محاولة اغتياله.

أتى ذلك بعد انتقاد ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف.بي.آي) كريستوفر راي لإخباره المشرعين الأميركيين بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب قد أصيب برصاصة أم بشيء آخر.

وبعد مرور نحو أسبوعين على محاولة اغتيال المرشح الجمهوري، لم يصدر تقرير رسمي من حملة ترامب يؤكد أن رصاصة أصابت أذنه، مما أثار شكوكا وتكهنات حول سبب جرحه.

غير أن تحليلا لصحيفة نيويورك تايمز لمسارات الرصاص واللقطات أكد أن ترامب أصيب بأول رصاصة من أصل 8 رصاصات أطلقها المسلح توماس كروكس، وأصابت الرصاصات اللاحقة اثنين من رواد التجمع الانتخابي في بنسلفانيا وقتلت ثالثا.

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، تعرض ترامب لمحاولة اغتيال خلال إلقائه خطابا في التجمع الانتخابي.

وبعد إطلاق النار، ظهر ترامب وهو ينزف من إذنه، رافعا فورا قبضة النصر.

ولم يعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت الشاب العشريني كروكس الذي قتل في الحادثة، لمحاولة اغتيال ترامب.