شاهد.. استقبال حافل "لأبو شجاع" بعد فك الحصار عنه

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون استقبالا حافلا في مخيم نور شمس لقائد كتيبة طولكرم بسرايا القدس محمد جابر (أبو شجاع) الذي كانت تحاصره أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مصادر -للجزيرة- أن المواطنين تمكنوا من إخراج قائد كتيبة طولكرم محمد جابر أبو شجاع في مستشفى ثابت ثابت الحكومي حيث كانت تحاصره أجهزة الأمن الفلسطينية، وسط دعوات من فصائل المقاومة للنفير نحو المستشفى لفك حصاره.

وكان مراسل الجزيرة أفاد -اليوم الجمعة- بأن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تحاصر أبو شجاع في المستشفى، بينما دعت فصائل المقاومة المواطنين للنفير لفك الحصار عنه.

استقبال حافل في مخيم نور شمس لقائد كتيبة طولكرم بسرايا القدس الذي كانت تحاصره أجهزة السلطة في المشفى الحكومي#الأخبار pic.twitter.com/78D7ENFElV — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 26, 2024

ودعت "سرايا القدس-كتيبة طولكرم"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبر صفحتها في تليغرام، "للنفير العام وفك الحصار عن قائد الكتيبة"، مضيفة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حاصرته أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ثابت ثابت بطولكرم.

من جهتها، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في الضفة الغربية إنها تستنفر أهالي طولكرم لفك الحصار عن قائد كتيبة سرايا القدس المحاصر في المستشفى الحكومي، كما دعت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح- المواطنين للتوجه إلى المستشفى لفك الحصار عن المقاوم أبو شجاع.

وتعرض المقاوم الفلسطيني لمحاولات اغتيال متعددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان أبرزها في أبريل/نيسان الماضي، حين خرج محمولا على الأكتاف خلال تشييع جثامين شهداء في مخيم نور الشمس شرقي طولكرم، وذلك بعد أيام من إعلان اغتياله في اجتياح إسرائيلي واسع للمخيم امتد أكثر من 50 ساعة، واستشهد فيه 14 فلسطينيا.