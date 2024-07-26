روسيا تستهدف منشآت الطاقة وميناء أوكرانيًا بمسيّرات

أعلنت شركة "أوكرانرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية في أوكرانيا اليوم الجمعة أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على منشآت طاقة في منطقتين الليلة الماضية، مما تسبب في خلل بإمدادات الكهرباء.

وأضافت الشركة أن التيار الكهربائي عاد بالفعل إلى معظم المستهلكين في منطقتي تشيرنيهيف وجيتومير شمال أوكرانيا.

من جانبه، صرح قائد القوات الجوية الأوكرانية بأن دفاعاتهم الجوية دمرت 20 من أصل 22 مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل، وأسقطت معظم المسيّرات في مناطق خيرسون وسومي وجيتومير وتشيرنيهيف.

وأفاد حاكم تشيرنيهيف بأن الهجوم على بلدة نايغين ألحق أضرارا ببعض البنى التحتية ومبنى سكني، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ميناء إسماعيل الأوكراني

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية أمس الخميس أن مسيّرات روسية هاجمت ميناء إسماعيل الأوكراني لليلة الثانية على التوالي.

ومنذ انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود العام الماضي كثفت موسكو هجماتها على مناطق جنوب أوكرانيا التي تعتبر حيوية لنقل البضائع.

وذكرت سلطات ميناء إسماعيل أن البنية التحتية للميناء قد تضررت، في حين أصيب مدنيان بجروح.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 38 مسيّرة متفجرة إيرانية الصنع وتم إسقاط 25 منها، مشيرا إلى أنه فقد أثر 3 مسيّرات من طراز "شاهد" بعدما عبرت الحدود إلى رومانيا.

وأدى الهجوم الروسي أول أمس الأربعاء إلى إصابة 3 أشخاص في المنطقة الواقعة على نهر الدانوب.

هجوم في رومانيا

وفي الجانب المقابل، استيقظ سكان القرى الرومانية على دوي الانفجارات أو على تنبيهات أجهزة الإنذار الهاتفية، في حين تم استنفار طائرات تابعة للقوات المسلحة الفنلندية المتمركزة في قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأسفرت عمليات البحث التي بدأت أول أمس الأربعاء "لتحديد مواقع الحطام المحتمل سقوطه على الأراضي الرومانية عن العثور على شظايا من مسيّرة شاهد روسية من طراز "غيران 2/1" بالقرب من قرية بلاورو.

ومنذ الربيع كثفت روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على قطاع الطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بمناطق عدة، الأمر الذي أجبر كييف على استيراد الكهرباء بشكل واسع من الاتحاد الأوروبي.