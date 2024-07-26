خبير عسكري: أنفاق غزة معجزة إبداعية حيدت مزايا إسرائيل العسكرية

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء ركن محمد الصمادي إن شبكة الأنفاق في قطاع غزة أحدثت توازنا وحيدت مزايا إسرائيل التسليحية والتكتيكية والتكنولوجية والتنظيمية، واصفا إياها بالمعجزة الإبداعية.

ووصف الصمادي -خلال تحليله المشهد العسكري في غزة- الأنفاق بأنها المعجزة الإبداعية لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لافتا إلى أن الاحتلال لم يستطع اكتشافها باستثناء بعضها قال إن فصائل المقاومة أرادت أن يتم اكتشافها.

وأشار إلى أنه يجري استدراج قوات الاحتلال بشكل متعمد من المقاومة إلى الأنفاق التي تحولت إلى مناطق قتل وكمائن موت، مؤكدا أن جيش الاحتلال غير قادر على استيعاب ما يجري.

ووفق الخبير العسكري، هناك براعة من طرف فصائل المقاومة في الاستدراج عبر عمليات تتكرر أسبوعيا، خاصة في ظل وجود أنواع متعددة من الأنفاق وعلى أعماق مختلفة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت الخميس أن مقاتليها استدرجوا قوتين إسرائيليتين إلى نفقين ثم فجّروهما بأفراد القوتين فور نزولهم داخلهما، مشيرة إلى إيقاع القوتين بين قتيل وجريح في مخيم يبنا برفح جنوبي القطاع.

وأشار الصمادي إلى أن جيش الاحتلال لم يستطع التغلب على معضلة الأنفاق رغم الدعم الأميركي والبريطاني والاستخباري الغربي، مستعرضا بعضا من الوسائل التي لجأت إليها إسرائيل كإغراقها بالمياه وضخ الغازات السامة، إضافة إلى استخدام عمليات التفجير والمسيرات والكلاب.

وخلص إلى أن الأنفاق تعطي توازنا في فارق القوة، وسوف تستمر "بيضة قبان" في استنزاف الاحتلال في قادم العمليات.

وفي وقت سابق الخميس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن "القضاء على الأنفاق وتدميرها أمر مهم للقضاء على كتيبة حماس في رفح".

وبالتزامن مع تصريحات هاغاري، أظهر تحقيق أجرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فشل على مدى أشهر في إغراق أنفاق حماس في قطاع غزة في إطار العملية التي سماها "أطلانطس".

واكتشفت إسرائيل أن حماس شيدت الأنفاق على مستويات مختلفة ومنحدرات وأنشأت نظاما لتصريف مياه الأمطار وأبوابا جانبية، وفقا لهآرتس.