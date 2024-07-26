حملة ترامب ترد على دعوة هاريس لإجراء مناظرة رئاسية

قالت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب إن من غير المناسب إجراء مناظرة رئاسية مع المرشحة الديمقراطية المفترضة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي قبل ترشيحها رسميا.

وأعربت الحملة -في بيان- عن تحفظها على إجراء المناظرة وذلك رغم إبداء ترامب (78 عاما) استعداده لمناظرة هاريس، وتأكيده أن هزيمتها ستكون أسهل من هزيمة الرئيس جو بايدن.

وفي وقت سابق، أكدت هاريس (59 عاما) في تصريحات للصحفيين أنها مستعدة لمناظرة ترامب، وقالت "أنا جاهزة، فلنفعلها".

وصارت هاريس مرشحة مفترضة لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد إعلان الرئيس بايدن انسحابه من السباق.

وأكدت نائبة الرئيس حصولها على تأييد عدد كاف من المندوبين لترشيحها، ووافقت لجنة القواعد في الحزب الديمقراطي على إجراء تصويت عن بعد في الأول من أغسطس/آب المقبل لإتمام عملية الترشيح، بدل الانتظار إلى موعد المؤتمر الوطني للحزب في 19 من الشهر نفسه.