إسرائيل تضغط على إدارة بايدن لتسليمها مزيدا من الأسلحة

تكثف الحكومة الإسرائيلية ضغوطها على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتسريع بتسليمها المزيد من الأسلحة التي تقول إنها بحاجة إليها لحماية نفسها "من إيران ووكلائها".

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله "لا توجد توجيهات سياسية لإبطاء عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل"، كما نقلت عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) أن تأخير مبيعات السلاح هدفه الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبرام اتفاق، لكنه أيضًا طرح احتمال أن تمضي الإدارة قدمًا في نقل الأسلحة في وقت يكون فيه الكونغرس في عطلة حتى لا يتمكن المشرعون الذين يعارضون الصفقات من محاولة منعها.

كما نقلت الصحيفة الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن الوفد المرافق لنتنياهو في زيارته واشنطن "وزّع قائمة للمشرعين ومسؤولين تحدد أنظمة تريد إسرائيل تسريع تسليمها لها".

وأشارت الصحيفة إلى قول نتنياهو في خطابه للمشرعين الأميركيين أول أمس الأربعاء "امنحونا الأدوات بشكل أسرع وسننهي المهمة بشكل أسرع، فإسرائيل ستقاتل حتى تدمر القدرات العسكرية لحماس ودورها في غزة، ونعيد جميع رهائننا إلى ديارهم.. هذا ما يعنيه النصر الكامل ولن نرضى بأقل من ذلك".

وبعد الخطاب مرر المرافقون الإسرائيليون القائمة التي تتضمن الأسلحة المطلوب التسريع في إرسالها إلى أعضاء الكونغرس، وقال أحد المطلعين على القائمة إن "إسرائيل بحاجة إلى الأسلحة لتعزيز مخزوناتها".

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وحسب الصحيفة، فإن الدلائل الآن تشير إلى أن إسرائيل تحاول تسريع عمليات نقل الأسلحة وتعزيز مخزوناتها قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل "لأنه من غير الواضح كيف ستتعامل كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب مع مثل هذه الطلبات إذا تم انتخاب أي منهما".

وقالت بوليتيكو في تقرير لها اليوم الجمعة إن "إسرائيل لديها دافع للحصول على موافقة فورية من الإدارة الحالية، التي دعمت باستمرار أهدافها العسكرية ضد حماس وحزب الله اللبناني".

وفي مقابلة أجريت معه أمس الخميس، أكد ماكول أن إسرائيل "تحاول حشد الدعم لعمليات النقل هذا الأسبوع". وأضاف أنها تشمل أنظمة أسلحة طلبت الإدارة من المشرعين الموافقة عليها قبل شهرين. ورفض هو والشخص الذي وصف القائمة لصحيفة بوليتيكو تسمية الأنظمة.

وذكر ماكول أن رؤساء لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "أعطوا موافقة غير رسمية على عمليات النقل، لكن الإدارة لم تطلب من الكونغرس الموافقة الرسمية".

وقال ماكول إن وزير الشؤون الإستراتيجية الأميركي رون ديرمر ـوهو صديق مقرب من نتنياهو- ناقش الأسلحة معه خلال زيارته واشنطن أول أمس الأربعاء، كما أثار وزير الدفاع يوآف غالانت سابقًا ملف الأسلحة المطلوبة مع ماكول للضغط من أجل نقلها.

وكانت الإدارة الأميركية حجبت تصدير القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل بسبب المخاوف بشأن الخسائر المدنية في قطاع غزة، وتنفي أنها تؤخر الأسلحة الأخرى.

وذكرت الصحيفة أن طلب إسرائيل "يأتي في وقت فوضوي في السياسة الأميركية حيث يضع الرئيس بايدن أهدافه للأشهر الأخيرة من ولايته وتكثف هاريس حملتها"، مضيفة أن إدارة بايدن "تعرضت لانتقادات متزايدة لاستمرارها في الموافقة على نقل الأسلحة، رغم ارتفاع عدد القتلى في غزة".

وخلصت الصحيفة في تقريرها إلى القول إن المسؤولين الأميركيين باتوا أكثر ثقة من أي وقت مضى في أن الاتفاق على وشك الانتهاء.