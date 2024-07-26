ترامب يلتقي نتنياهو في فلوريدا

قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي لانتخابات الرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب إن علاقاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تكن أبدا سيئة.

وأضاف ترامب في تصريحات خلال لقائه نتنياهو في منتجع "مارا لاغو" في ولاية فلوريدا الأميركية أن تصريحات نائبة الرئيس الأميركي المرشحة المحتملة لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس تعكس قلة احترام لإسرائيل، مؤكدا ضرورة الإفراج الفوري عن الأسرى في قطاع غزة.

وقال فريق ترامب الانتخابي إن المرشح الرئاسي لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تعهد في اجتماعه مع نتنياهو بإحلال السلام ومحاربة معاداة السامية إن عاد للبيت الأبيض.

من جهته قال نتنياهو إنه سيرسل وفدا إلى محادثات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في العاصمة الإيطالية روما الأحد المقبل، مضيفا أنه يعتقد أن هناك بعض التقدم في المحادثات بسبب الضغط العسكري على حد وصفه.

وقال نتنياهو إن الوقت سيظهر ما إذا كانت الأطراف قريبة من التوصل إلى اتفاق.

وكانت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي قد قالت عقب لقائها رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ما حدث في غزة على مدى الأشهر التسعة الماضية مدمر.

وأضافت هاريس أنها لن تصمُت تجاه المعاناة في القطاع وأنه لا يمكن غض الطرف عن صور الأطفال القتلى والنزوح المتكرر. كما قالت إن قتل الأطفال في غزة مأساة مروعة ودعت لوقف الحرب.

إلا أن نائبة الرئيس الأميركي أكدت أيضا التزامها الراسخ بدعم إسرائيل وأمنها وحقها في الدفاع عن نفسها ووصفت حركة حماس بأنها "منظمة إرهابية".