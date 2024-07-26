اعتقال نائب سابق لوزير الدفاع الروسي بتهمة الفساد

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي الجمعة قوله إن السلطات اعتقلت الجنرال ديمتري بولغاكوف، وهو نائب وزير دفاع سابق، بتهمة الفساد.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن التحقيقات جارية لكشف الحقيقة بشأن "الأفعال المخالفة للقانون" التي يُتهم بولغاكوف بارتكابها، مضيفة أنه نُقل إلى مركز احتجاز مؤقت في موسكو لحين محاكمته.

وقالت لجنة التحقيق الروسية -وهي هيئة قضائية نافذة- إن بولغاكوف نائب وزير الدفاع بين العامين 2008 و2022 أودع الحبس الاحتياطي في إطار هذه القضية.

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي قد أعلن اعتقال بولغاكوف، مشيرا إلى أنه برتبة جنرال، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس.

ووفق المصدر ذاته، فقد نفّذ العملية على نحو مشترك جهاز الأمن ولجنة التحقيق ووزارة الداخلية، "وإذا ثبتت إدانته، ستكون عقوبته مشددة للغاية".

وبولغاكوف -الذي كان مسؤولا عن الخدمات اللوجستية العسكرية حتى أقيل في سبتمبر/ أيلول 2022- هو أحدث حلقة في سلسلة من شخصيات بارزة في وزارة الدفاع وجهت إليها اتهامات بالفساد.

وهذه الاعتقالات هي أكبر فضيحة تلحق بالجيش الروسي منذ سنوات، وتأتي في وقت كُلف فيه وزير الدفاع الجديد والخبير الاقتصادي أندريه بيلوسوف بتطهير الجيش من الفساد وتبسيط الشؤون المالية للجيش، بهدف توفير التمويل اللازم "للعملية العسكرية الخاصة" التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وبدأت حملة مكافحة الفساد يوم 23 أبريل/نيسان الماضي باعتقال تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع. ومنذ ذلك الحين، جرى اعتقال ما لا يقل عن 6 مسؤولين عسكريين.

وبحسب السيرة الذاتية الرسمية لبولغاكوف (69 عاما)، فقد تخرج في أكاديميات عسكرية روسية وشغل مناصب لوجستية مختلفة في الجيش، كما عمل نائبا لوزير الدفاع حتى أقيل عام 2022.

وحصل بولغاكوف على عدد من الجوائز العسكرية والمدنية العليا، من بينها وسام بطل روسيا، وهو أعلى وسام في البلاد.