اعتقال اثنين من أباطرة تجارة المخدرات في تكساس

قالت وزارة العدل الأميركية إنه جرى -أمس الخميس- إلقاء القبض على كل من تاجر المخدرات المكسيكي إسماعيل (إل مايو) زامبادا، وجوسمان ابن شريكه السابق خواكين (إل تشابو) في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

ووصف وزير العدل ميريك غارلاند -في بيان- هذه العصابة بأنها "واحدة من أعنف وأقوى منظمات تهريب المخدّرات في العالم".

وزامبادا واحد من أخطر أباطرة تهريب المخدرات في تاريخ المكسيك، وشارك في تأسيس عصابة سينالوا مع إل تشابو الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة عام 2017، ويقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن شديد الحراسة.

ويواجه كل من زامبادا وخواكين جوسمان لوبيز نجل إل تشابو تهما لتهريبهما كميات ضخمة من المخدرات إلى شوارع الولايات المتحدة بما في ذلك الفنتانيل الذي أصبح السبب الرئيسي لوفاة المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما.

وقال مسؤولان أميركيان -لرويترز- إن زامبادا، الذي يعتقد أنه في السبعينيات من عمره، والثلاثيني جوسمان لوبيز، اعتقلا بعد هبوطهما بطائرة خاصة في منطقة إل باسو.

وكانت السلطات الأميركية قد حددت مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل القبض على زامبادا، بينما حددت 5 ملايين مقابل القبض على جوسمان لوبيز.

وتقوم عصابة سينالوا بتهريب المخدرات إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، وهي واحدة من أقوى مجموعتين للجريمة المنظمة بالمكسيك وفقا للسلطات الأميركية.