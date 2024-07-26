استشهاد قيادي من حماس بالضفة في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد المعتقل الإداري الشيخ مصطفى محمد أبو عرة بعد نقله من سجن ريمون إلى مستشفى سوروكا جراء تدهور خطير طرأ على حالته الصحية.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى أن الشهيد أبو عرة (63 عاما) -وهو قيادي في حركة حماس بالضفة الغربية– تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 1999 حيث بلغ مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاما، وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقاله في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان يعاني من مشكلات صحية عدة.

عاجل .. هيئة الأسـ.ـرى: استـ.ـشهاد القيادي في حـ.ـماس والمعتقل الإداري الشيخ مصطفى أبو عرة (63 عامًا) من بلدة عقابا في طوباس في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/mDpNGrKYAn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 25, 2024

وكان الشهيد أبو عرة أحد المبعدين إلى مرج الزهور في جنوب لبنان أواخر عام 1992، وقد اعتقله الاحتلال وهو يعاني من مشاكل صحية صعبة وكان بحاجة لمتابعة صحية حثيثة.

باستشهاد أبو عرة يرتفع عدد الأسـرى والمعتقلين الذين استشهدوا وأعلن عن هوياتهم إلى 19 في حين يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال منذ بدء عدوانه المدمر على غزة قبل نحو 10 أشهر.