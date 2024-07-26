استئناف الملاحة بمطار بازل-مولوز بعد إنذار بقنبلة قبل انطلاق الأولمبياد

أعلن مطار بازل-مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية استئناف حركة الملاحة بعد تعليقها مؤقتا اليوم الجمعة بسبب إنذار بوجود قنبلة؛ أدى إلى إخلائه، وذلك قبل انطلاق الألعاب الأولمبية.

وأكد المطار استئناف الرحلات الجوية تدريجيا، بعد ساعات من تعرض شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم تسبب باضطرابات كبيرة في حركة القطارات السريعة.

وأخلي المطار بسبب إنذار بوجود قنبلة، وأرسل بعد ذلك خبراء المتفجرات إلى المطار لكن إدارته لم توضح نتيجة البحث.

كما أتى الإخلاء في حين تبحث السلطات الفرنسية عن مرتكبي هجمات على شبكة القطارات السريعة في البلاد أثرت على مئات آلاف المسافرين قبل ساعات من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، وسط تأهب أمني تحسبا لأي هجمات أخرى.

ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من إلقاء القبض على أي من المتورطين في هذه الأعمال التي وصفتها الحكومة الفرنسية بـ"التخريبية".

يذكر أنه صدرت في نهاية العام الماضي إنذارات عدة بوجود قنابل في المطار، أدت في كل مرة إلى إخلائه.

ومطار بازل-مولوز استقبل 8 ملايين مسافر العام الماضي.

ويشار إلى أن الألعاب الأولمبية الصيفية تنطلق في باريس اليوم، للمرة الثالثة بعد عامي 1900 و1924، ومن المخطط أن يقام حفل الافتتاح على نهر السين.