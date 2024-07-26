شرطة بنغلاديش تعتقل قادة الحراك الطلابي

أفادت تقارير محلية في بنغلاديش بارتفاع عدد القتلى إلى 204 جراء الاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام ضد قرار تخصيص وظائف حكومية لبعض الفئات، في حين ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة اعتقلت قادة الحركة الطلابية من أحد مستشفيات العاصمة داكا.

من جانبه، قال وزير الداخلية أسد الزمان خان كمال في تصريحات للصحافة إن السلطات مددت حظر التجول -المفروض خارج ساعات العمل في عموم البلاد منذ ليلة 19 يوليو/تموز الجاري- إلى 28 من الشهر نفسه في العاصمة داكا و3 مدن أخرى.

وصرح الوزير بأن السلطات اعتقلت 5500 شخص في أرجاء البلاد على خلفية المظاهرات، متوقعا ارتفاع هذا العدد.

في غضون ذلك، قالت مسؤولة في مستشفى غونوشاستايا بالعاصمة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة اعتقلت ناهد إسلام زعيم الحركة الطلابية الرئيسية المنظمة للاحتجاجات واثنين آخرين من داخل المستشفى اليوم الجمعة.

وقالت المسؤولة أنوارا بيغوم لاكي "لقد أخذوهم منا. كان الرجال من فرع المباحث.. والطلاب كانوا يتلقون العلاج هنا".

مطالب المحتجين

ويؤكد الطلاب المتظاهرون أنهم سيواصلون الاحتجاج حتى تلبية مطالبهم التي أعلنوها في قائمة من 9 بنود أبرزها محاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين واعتذار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد للمتظاهرين.

واندلعت هذه الاحتجاجات -التي تعد من أسوأ الاضطرابات في عهد الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاما- ضد نظام حصص الوظائف الحكومية الذي يقول معارضوه إنه يعطي الأفضلية للحزب الحاكم.

وقضت المحكمة العليا في البلاد يوم الأحد الماضي بالحد من نظام الحصص من دون إلغائه.

واتهمت الشيخة حسينة معارضيها السياسيين بالمسؤولية عن الاضطرابات، وقالت إن حظر التجول سيلغى عندما يتحسن الوضع.

ولا يزال آلاف من عناصر الجيش يسيّرون دوريات في المدن، مع استمرار حجب الإنترنت على نطاق واسع.