واشنطن تتهم حزب الله بمحاولة اغتيال سلمان رشدي

وجّهت وزارة العدل الأميركية تهمة "الإرهاب باسم حزب الله" اللبناني إلى الشاب الأميركي من أصول لبنانية هادي مطر، والذي حاول قتل الكاتب الأميركي البريطاني سلمان رشدي بولاية نيويورك في أغسطس/آب 2022.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان إن "هادي مطر بمحاولته قتل سلمان رشدي ارتكب عملا إرهابيا باسم حزب الله، المنظمة الإرهابية المرتبطة بالنظام الإيراني".

وحذّر غارلاند من أن "وزارة العدل ستلاحق الأشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف باسم مجموعات إرهابية والذين يقوّضون الحريات الأساسية المنصوص عليها في دستورنا".

وهذه المرة الأولى التي تشير فيها واشنطن بهذا الوضوح إلى حزب الله في الوقوف وراء الهجوم طعنا الذي استهدف رشدي ونفّذه مطر في 12 أغسطس/آب 2022 خلال ندوة أدبية غرب ولاية نيويورك، والذي كاد أن يودي بحياة مؤلف رواية "آيات شيطانية" الصادرة عام 1988.

ويحاكم المتهم البالغ 26 عاما حاليا أمام محكمة محلية في نيويورك حيث إنه موقوف منذ قرابة العامين، لكنه أصبح ملاحقا على المستوى الفدرالي بـ3 تهم بينها "دعم منظمة إرهابية أجنبية" وفق وثيقة قضائية صادرة بتاريخ 17 يوليو/تموز أعلنتها المحكمة الفدرالية لغرب نيويورك الأربعاء.

وكان مطر دفع أمام المحاكم المحلية ببراءته من تهمتَي "محاولة القتل" و"الاعتداء" مما يفتح الباب أمام محاكمة يمكن أن تبدأ في 15 أكتوبر/تشرين الأول -بحسب الصحافة الأميركية- وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدة 25 عاما.

وفي 12 أغسطس/آب 2022، لدى بدء ندوة أدبية على ضفاف البحيرات العظمى غرب نيويورك، تعرّض رشدي للطعن على يد مطر حوالى 10 مرات في العنق والوجه والبطن قبل أن تتم السيطرة على المهاجم. وبعد فترة علاج مطولة، فقد رشدي البالغ 77 عاما النظر في إحدى عينيه.

وأثار رشدي، المولود في بومباي خلال يونيو/حزيران 1947، موجة غضب في العالم الإسلامي بعد صدور روايته "آيات شيطانية" عام 1988 والتي دفعت مرشد الثورة الإيرانية الخميني إلى إصدار فتوى بهدر دمه في 14 فبراير/شباط 1989.