مباحثات في بورتسودان بين البرهان ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية

استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

رئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/axWLHT5Gbr — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 24, 2024

وذكرت أن اللقاء بين البرهان والمريخي جرى في مدينة بورتسودان العاصمة المؤقتة للسودان.