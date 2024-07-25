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مباحثات في بورتسودان بين البرهان ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية

عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان و سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية - المصدر: الخارجية القطرية
البرهان (يمين) مستقبلا المريخي (الصحافة القطرية)
25/7/2024-|آخر تحديث: 25/7/202409:45 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وذكرت أن اللقاء بين البرهان والمريخي جرى في مدينة بورتسودان العاصمة المؤقتة للسودان.

المصدر : الصحافة القطرية