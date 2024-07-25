مباحثات في بورتسودان بين البرهان ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية
25/7/2024-|آخر تحديث: 25/7/202409:45 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.
وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
رئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/axWLHT5Gbr
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 24, 2024
وذكرت أن اللقاء بين البرهان والمريخي جرى في مدينة بورتسودان العاصمة المؤقتة للسودان.
المصدر : الصحافة القطرية