مصرع العشرات جراء غرق قارب لاجئين قبالة اليمن

قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين اليوم الخميس إن قاربا يحمل 45 طالب لجوء انقلب قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية مساء أمس الأربعاء، ولم ينجُ سوى 4 منهم.

وأضافت المفوضية أن الزورق انقلب بفعل الرياح القوية والحمولة الزائدة، وأنها تتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لمساعدة الناجين وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وفي يونيو/حزيران الماضي غرقت سفينة على متنها 260 مهاجرا قبالة سواحل اليمن كانت قد أبحرت من الصومال، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 49 مهاجرا وفقدان 140 آخرين.

ويعد اليمن وجهة عبور لمهاجري دول القرن الأفريقي (شرق)، ولا سيما إثيوبيا والصومال.

ومنذ عام 2014 وثّقت المنظمة الدولية للهجرة وفاة أو فقدان 1860 مهاجرا على مسار ينطلق من شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

وذكرت الأمم المتحدة أن 97 ألف مهاجر وصلوا إلى اليمن من القرن الأفريقي العام الماضي.