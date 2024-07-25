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عاجل | سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: انفجار في شارع يحزكال في تل أبيب

25/7/2024-|آخر تحديث: 25/7/202411:30 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة