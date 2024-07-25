الحوثي يتوعد إسرائيل بالرد على هجمات الحديدة

توعد زعيم جماعة الحوثيين اليوم الخميس بالانتقام من إسرائيل ردا على هجومها على مدينة الحديدة اليمنية قبل أيام، وإسنادا للشعب الفلسطيني الذي يواجه ما وصفها بحرب إبادة.

وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة بثتها قناة المسيرة، إن "الرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محافظة الحديدة آت ولا بد منه".

واعتبر الحوثي أن "العدوان الإسرائيلي على الحديدة لن يحقق الردع (لإسرائيل) لمنع العمليات (التي تنفذها الجماعة) إسنادا لغزة".

وأوضح أن "كل ما يقوم به العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام والاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني".

كما قال إن عمليات الجماعة العسكرية "ستستمر في البحار وإلى عمق فلسطين المحتلة، والاعتداءات على بلدنا لن توقفنا عن التصعيد".

والسبت الماضي، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على ميناء الحديدة وخزانات الوقود ومحطة الكهرباء فيه، مما أسفر عن 9 قتلى وأكثر من 80 جريحا.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغارات ردا على هجوم بطائرة مسيّرة شنه الحوثيون على تل أبيب فجر الجمعة الماضية، أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.

و"تضامنا مع غزة" يستهدف الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وردا على مهاجمة الحوثيين سفن الشحن، يشن "تحالف الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للجماعة في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في يناير/كانون الثاني الماضي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.