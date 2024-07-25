شهداء ومصابون بغزة والاحتلال يعلن استعادة جثث 5 أسرى

استشهد أكثر من 10 أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي بمناطق عدة من قطاع غزة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 5 من أسراه في قطاع غزة.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا قصف مسيّرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين فلسطينيين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى 6 شهداء.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 نساء وطفل وإصابة 9 آخرين بجروح إثر قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وذكر المراسل أن عددا من المدنيين أصيبوا بجروح جراء استهداف طائرات إسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقد تعرضت منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي، كما قصفت مروحيات الاحتلال ومدفعيته شمال مخيم البريج في وسط القطاع.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد في وقت سابق بانتشال عدد من المصابين من تحت الأنقاض جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا في مخيم البريج، وقد خلّف القصف دمارا واسعا في ممتلكات المدنيين.

عمليات للمقاومة

وإلى جانب القصف الإسرائيلي المستمر لمناطق عدة في القطاع تحتدم المعارك على محاور التوغل في القطاع من نتساريم إلى بني سهيلا ورفح.

وقد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدمير دبابة ميركافا بعبوة شواظ واستهداف دبابة ميركافا أخرى بقذيفة الياسين 105 في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

كما دمرت القسام في بلدة بني سهيلا ناقلة جند إسرائيلية، واشتعلت النار فيها بعدما استهدفها مقاتلو القسام بعبوة شواظ.

كما أعلنت القسام أنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم قرب مسجد العودة في مدينة رفح، وسبق الاشتباك استهداف مقاتليها دبابة ميركافا وجرافة "دي 9" بقذيفتي الياسين 105، وتفجير منزل فُخخ مسبقا في قوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في محور التقدم شمال شرق خان يونس.

وبثت السرايا مشاهد تظهر قصفها بالهاون والصواريخ جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته على خط الإمداد في محور نتساريم غرب قطاع غزة.

بدورها، قصفت ألوية الناصر صلاح الدين بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى محور توغل قوات الاحتلال في نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

إسرائيل تعلن استعادة 5 جثث من غزة

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك استعادة جثث 5 أسرى أعلن عن مقتلهم سابقا في غزة، من بينهم 4 جنود، وذلك خلال عملية للفرقة الـ98 في منطقة خان يونس جنوبي القطاع.

وجرى انتشال الجثث من منطقة خان يونس في جنوب غزة، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية عمليات جديدة هذا الأسبوع.

من جهتها، ذكرت صحيفة هآرتس أنه تبقى في الأسر 116 أسيرا، بينهم 42 أعلن عن وفاتهم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة الـ98 تواصل عملياتها العسكرية في منطقة خان يونس، مضيفا أنه تم استهداف سيارة تقل مسلحين في منطقة بني سهيلا بقصف جوي وبري.

كما أعلن عن إصابة جنديين من وحدتي المظليين وغفعاتي خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال إصابة 14 عسكريا في غزة والضفة الغربية والحدود مع لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنت حماس هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، وقالت إن الهجوم جاء ردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، وفق الحركة.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.