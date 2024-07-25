عداءة فرنسية محجبة قد تحرم من حضور حفل افتتاح الأولمبياد

فجرت العداءة الفرنسية سونكامبا سيلا مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت أنها قد تمنع من حضور حفل افتتاح أولمبياد باريس الجمعة 26 يوليو/تموز لأنها ترتدي الحجاب، بينما أوضحت اللجنة الأولمبية الفرنسية من جهتها أنها تعمل معها لإيجاد حل يضمن احترام شروط القانون العلماني الفرنسي ورغبة العداءة في ارتداء ما تريد.

ونشرت سيلا، (26 عاما)، وهي عضو في فريق العدو الفرنسي للسيدات في مسافة 400 تتابع 4 مرات، قصتها على موقع إنستغرام، وذكرت -بحسب ما أوردت وكالة أسوشيتد برس- أن رسالة وصلت إليها مضمونها: "لقد تم اختيارك للمشاركة في الألعاب الأولمبية، التي تنظم في بلدك، لكن لا يمكنك المشاركة في حفل الافتتاح لأنك ترتدين الحجاب".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ماذا أعدت إسرائيل لصد مسيّرات حزب الله والحوثيين؟ list 2 of 2 الكونفيدينسيال: ماذا يعني انسحاب بايدن لأوكرانيا؟ end of list

احترام العلمانية

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية ديفيد لابارتيان قوله إن الرياضيين الفرنسيين ملزمون باحترام المبادئ العلمانية التي تنطبق على العاملين في القطاع العام في فرنسا، والتي تفصل بين الدولة والكنيسة، والتي تشمل ارتداء الرموز الدينية وبينها الحجاب.

وقال: "ربما يكون الأمر غير مفهوم في بعض الأحيان في بلدان أخرى في العالم، لكنه جزء من حمضنا النووي هنا في فرنسا".

وتابعت لوفيغارو أن وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا -التي كانت إلى جانب لابارتيان- أكدت أن المؤسسة تريد أن تكون حازمة في تطبيق مبادئ العلمانية، بشكل صحيح حتى يشعر الجميع بالرضا.

حل وسط

وتوضح لوفيغارو أنه مع ذلك، بمجرد إلقاء هذا الخطاب الحازم، أكد المسؤولان عزمهما إيجاد حل: "فنحن بالتأكيد لا نريد حرمان الرياضي من أي شيء".

وقال لابارتيان إن المناقشات جارية مع سيلا لإيجاد حل يلتزم بالمتطلبات العلمانية للفريق الأولمبي الفرنسي مع احترام "الرغبة المشروعة للرياضية في احترام معتقداتها".

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فقد سبق أن عاشت العداءة الفرنسية هذا المشهد في يونيو/حزيران الماضي، قبيل انطلاق بطولة أوروبا لألعاب القوى في روما، حيث انتشرت أنباء عن إقصائها من المشاركة في سباق 400 تتابع 4 مرات بسبب ارتدائها الحجاب.

وأكدت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا وقتها أن من يمثل فريقا فرنسيا عليه أن يخضع لشرط الحياد الذي يمنع ارتداء "علامة دينية ظاهرية"، وطلبت من الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى التدخل.

وفي نهاية المناقشات المكثفة، تم التوصل إلى حل وسط من خلال السماح للعداءة بارتداء قبعة رياضية مزينة بشريط من القماش المخيط يدويا لإخفاء الشعر تماما.