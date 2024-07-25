روسيا تقصف عسكريين أجانب بصواريخ إسكندر وأوكرانيا تعلن إسقاط 25 مسيّرة

أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة شخصين إثر هجوم روسي بالمسيّرات على منطقة إسماعيل جنوبي البلاد، في حين قال الجيش الروسي إنه تمكن من القضاء على عشرات العسكريين الأوكرانيين والأجانب في قصف على خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وقال الحاكم العسكري لمقاطعة أوديسا الأوكرانية أوليغ كبير إن الهجوم بالمسيرات على منطقة إسماعيل في المقاطعة، أسفر أيضا عن أضرار بأحد المباني الإدارية في منطقة الميناء ونشوب حرائق واسعة بمبنى سكني.

من جهتها، أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بأن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 25 مسيّرة روسية في مناطق وسط وجنوبي البلاد.

كما أكدت الهيئة أن القوات الأوكرانية تخوض اشتباكات مع القوات الروسية التي حاولت التقدم في محاور عدة شرقي البلاد.

استهداف عسكريين أجانب

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 60 فردا من القوات الأوكرانية و40 مدربا عسكريا أجنبيا في قصف بمقاطعة خاركيف باستخدام منظومة صواريخ "إسكندر إم" التكتيكية.

وقالت الوزارة في بيان إنها استخدمت هذه المنظومة لشن هجوم صاروخي على نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في مبنى شركة "سكوربيون" في المنطقة الصناعية في خاركيف.

وكذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 11 مسيّرة أوكرانية فوق كورسك وبيلغورود والقرم والبحر الأسود.

كما أفادت بتدمير زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود كانا يبحران باتجاه شبه جزيرة القرم، حسب قولها.

على صعيد آخر، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن وزارة الدفاع الروسية أن مروحية من طراز "مي-28" تحطمت في منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، مما أدى إلى مقتل طاقمها.

وقالت الوزارة إن عطلا فنيا هو على الأرجح السبب وراء الحادث.

احتمالات التفاوض

سياسيا، قال الكرملين اليوم الخميس إن روسيا منفتحة بشكل عام على التفاوض مع أوكرانيا لإنهاء القتال، لكنها تحتاج إلى إيضاح بشأن مدى استعداد كييف لذلك.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله للصحفيين "أولا علينا أن نفهم ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا لذلك، أو أخذ الإذن من القيمين عليه. لا تزال تصدر تصريحات مختلفة (من كييف) حتى الآن".

في سياق متصل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن اتصالات بين الخبراء الروس والأميركيين بشأن أوكرانيا ليست ضرورية في المرحلة الحالية من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حسب الوصف الروسي.

وأضافت أن السبب يعود إلى "الانحياز السياسي ضد روسيا من قبل المشاركين من الولايات المتحدة ودول أخرى غير صديقة"، وفق تعبيرها.

وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الخارجية الروسية تتلقى معلومات حول مضمون تلك المشاورات.

في تلك الأثناء، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مباحثات مع نظيره الصيني وانغ يي اليوم على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في فينتيان عاصمة لاوس.

وقالت الخارجية الروسية إن الوزيرين يبحثان "آفاق تنفيذ مفهوم إنشاء بنية أمنية جديدة في أوراسيا".