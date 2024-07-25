أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

مردوخ يخوض معركة ضد 3 من أبنائه لأجل نجله الأكبر

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 5: Rupert Murdoch and his son Lachlan Murdoch (left) attend the quarter-final match of countryman John Millman of Australia against Djokovic on day 10 of the 2018 tennis US Open on Arthur Ashe stadium at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 5, 2018 in Flushing Meadows, Queens, New York City. (Photo by Jean Catuffe/GC Images)
لاكلان (يسار) مع والده روبرت مردوخ (غيتي-أرشيف)
25/7/2024

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ يخوض معركة قانونية ضد 3 من أبنائه، لضمان بقاء نجله الأكبر وخليفته لاكلان مسؤولا عن إمبراطوريته الإعلامية.

وتسلّم وصية مردوخ الحالية إدارة الشركة العائلية إلى أكبر 4 أبناء عند وفاته، لكنه يجادل في المحكمة أنه من خلال تمكين لاكلان فقط من إدارة الشركة دون تدخّل من أشقائه الأكثر اعتدالا من الناحية السياسية يمكنه الحفاظ على توجهها التحريري المحافظ، مما يساهم في حماية قيمتها التجارية لجميع ورثته.

ويحاول مردوخ توسيع نفوذ لاكلان التصويتي في "صندوق إدارة ثروة عائلة مردوخ"، لضمان حصوله على الأغلبية ومنع تحدي إخوته له، بحسب تقرير "نيويورك تايمز".

ويشمل هذا الصندوق أسهم الأسرة في مجموعة ضخمة من شبكات التلفزيون والصحف التي يملكها مردوخ من خلال شركتي "نيوز كورب" و"فوكس كورب".

MILWAUKEE, WISCONSIN - JULY 17: Rupert Murdoch (C) attends the third day of the Republican National Convention at the Fiserv Forum on July 17, 2024 in Milwaukee, Wisconsin. Delegates, politicians, and the Republican faithful are in Milwaukee for the annual convention, concluding with former President Donald Trump accepting his party's presidential nomination. The RNC takes place from July 15-18. Leon Neal/Getty Images/AFP (Photo by LEON NEAL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
روبرت مردوخ (وسط) يخشى من أن "غياب الإجماع" بين أبنائه الأربعة قد يؤثر على الاتجاه الإستراتيجي للشركتين (الفرنسية)

ولاكلان مردوخ هو رئيس مجلس إدارة "نيوز كورب" التي تشمل إصداراتها صحيفتي "وول ستريت جورنال" و"ذا صن"، وهو أيضا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"فوكس كورب".

ويضم الصندوق حاليا 8 أصوات، 4 منها لمردوخ والأربعة المتبقية لأبنائه الأربعة من زيجتيه الأولى والثانية. وبالمقابل، لا تتمتع ابنتاه من زوجته الثالثة بحق التصويت في الصندوق.

ووفقا للتقرير، يخشى مردوخ من أن "غياب الإجماع" بين أبنائه الأربعة قد يؤثر على الاتجاه الإستراتيجي للشركتين، بما في ذلك التوجهات المحتملة للسياسة التحريرية والمحتوى، ولذلك يريد أن ينقل السيطرة "الدائمة" و"الحصرية" على الشركة إلى لاكلان.

المصدر : رويترز