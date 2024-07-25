رواد المنصات يعلقون على احتفاء الكونغرس بنتياهو

مع كل تصفيقة من أعضاء الكونغرس الأميركي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في خطابه أمس الأربعاء تحت قبة مجلس النواب في واشنطن- كان جيش الاحتلال يقتل ويفتك بنساء وأطفال وشيوخ غزة، وبدا أنه تلقف رسالة من الكونغرس مفادها "اقتل، دمر، أحرق فلن يحاسبك أحد" وهذا ما فهمه رواد العالم الافتراضي من تصفيق المشرعين الأميركيين لنتنياهو.

من امام خطاب النتن ياهو في الكونجرس الامريكي "مجرم حرب". رشيدة طليب. pic.twitter.com/1wV0yyL385 — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) July 24, 2024

فهذا التصفيق الحار لكلمة "مجرم الحرب" نتنياهو -كما يصفه جمهور منصات التواصل المناصرون للقضية الفلسطينية- أثار استنكار واستغراب الكثيرين من المغردين، وطرحوا السؤال التالي: لماذا كل هذا التصفيق والابتهاج؟

نتنياهو للكونغرس الامريكي في خطابه وسط تصفيق حار .

"سألت رئيس الأركان كم قتلتوا من عناصر حماس في رفح ؟ قال المئات، وسألته عن المدنيين قال لم نقتل أي مدني سقط واحد بعبوة وضعتها حماس وأقل نسبة قتلى من المدنيين في الحروب الحضرية هي في غزة" أثناء إلقاء تلك الكلمات، حدثت مجازر في… pic.twitter.com/Bxiqch4dOM — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 24, 2024

وردا على هذا السؤال، رأى بعض الناشطين أن التصفيق لنتنياهو كل 30 ثانية لم يكن تعبيرا عن الإعجاب به ولا بحديثه، ولا لأنه كان متحدثا بارعا، بل كان التصفيق مبالغا فيه لإظهار الدعم المطلق لإسرائيل، خاصة أن عددا كبيرا من النواب الديمقراطيين قاطعوا تلك المسرحية، وتم ملء أماكنهم بأشخاص داعمين لإسرائيل تحت مسمى "ضيوف نتنياهو".

غزة عدوها الأساسي أمريكا التي وجدت ودعمت إسرائيل. — Professor (@Jookers123) July 24, 2024

وأبدى مدونون استغرابهم من كمية التصفيق قائلين إنه حتى في تل أبيب، لم يكن أحد ليصفق لنتنياهو لو خاطبهم بنفس الطريقة وبهذا الأسلوب، معتبرين أن الهدف من هذا التصفيق كان إظهار أن أميركا تدعم إسرائيل مهما فعلت ومهما ارتكبت من جرائم، ومهما كانت النتائج.

مهم: عضو في الكونغرس الأمريكي تُكذّب روايات أعضاء رسميين من البيت الأبيض أنّ القاعة كانت ممتلئة بالحضور أمام مُجرِم الحرب نتنياهو، بل الواقع أنّ كثر من الأعضاء انسحبوا..

فقام المنظّمون تباعاً بملئ المقاعد ب "كومبارس" يعني أشخاص ليس لهم علاقة باللّقاء لبثّ الإحباط في نفوس النشطاء… pic.twitter.com/h3IKUrENXz — Ala Hamdan • الاء حمدان (@AlaHamdann) July 24, 2024

أما عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للكونغرس بهذا التوقيتـ، فرأى محللون أن الهدف الأول منها رفع المعنوية لنتنياهو، وتحسين صورته أمام العالم والداخل الإسرائيلي بعد أن تراجعت معنوياته وتشوهت صورته خلال طوفان الأقصى.

والهدف الثاني تصوير نتنياهو وكأنه من أبرز سفراء السلام وليس من "محترفي الإجرام والقتل" على مستوى العالم، بحسب وصف بعض المحللين.

أما الرسالة الثالثة فهي إلى محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية بأن أميركا لن تتخلى عن نتنياهو ولن تسمح بأي تدابير قضائية بحقه أو بحق دولة إسرائيل.

هل تعلمون..

في خطاب #مجرم_الحرب نتنياهو هاجم هذا المجرم المتظاهرين ضد #الابادة_الجماعية في أمريكا أكثر مما هاجم #إيران؟!!!! هل تعلمون لماذا؟! لأنه يعلم جيداً حجم وأهمية #معركة_الوعي، هو يُدرك أهمية حراك الشارع وأهمية حراك الجماهير ومدى تأثير ذلك عليه وعلى كيانه الزائل.. وصلت؟! — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) July 24, 2024

وقال مدونون إنه بعد 293 يوما من العدوان على غزة، لم يمر يوم واحد دون أن يكون هناك دعم أميركي للاحتلال عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا، ومع ذلك تُوجه الإدانات لجبهات إسناد غزة وليس للجبهة المساندة لإسرائيل.

أنا مصدوم من الناس المصدومة من خطاب النتن ياهو في الكونغرس

ومصدوم من اعتبار هذا الحدث وصمة عار ويوم أسود للكونغرس والديمقراطية الأمريكية!

فمنذ متى كان هذا المكان يستقبل الأحرار والثوار وأصحاب الحق؟

طيلة عمره وهو وكر تآمر وحقد وظلم

فما الجديد؟#امريكا_أصل_الشر — سلطان العجلوني (@AjloniSultan) July 25, 2024

وتساءل آخرون: هل ذكر نتنياهو بخطابه معاناة مليوني فلسطيني يعذبهم كل يوم في غزة؟ وهل تطرق إلى 20 ألف طفل قتلهم؟ هل اعتذر للنساء والمرضى؟ هل قال إن معنا على نفس الأرض شعب فلسطيني عدده 5 ملايين ومثلهم بالخارج؟ ألا يتعلم من مصير نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا؟

أستمر خطاب #نتانیاهو

55 دقيقة صفق له الكونجرس

الامريكي 50 دقيقة

هؤلاء هم اصحاب حقوق الانسان pic.twitter.com/pjGZVi17tm — أبـــــن الجـــنوب🔰 (@almuswia24) July 25, 2024

وقال آخرون إنه تصفيق منطق القوة المعتدية والخداع استخفاف بقرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، فهل سيغلبه منطق الحق والعدل ووقوف شعوب العالم مع القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان وكذلك المحاكم الدولية؟ وفوق كل ذلك المقاومة الفلسطينية الباسلة التي لا تزال تهزم الاحتلال؟

وتداول ناشطون فيديو عنوانه "هكذا يصفقون على إبادتنا" وأظهر لقطات من المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة خلال أكثر من 10 شهور من العدوان، وتصفيق أعضاء الكونغرس لنتنياهو بحرارة.