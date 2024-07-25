خبير عسكري: منظومة قيادة جديدة للمقاومة تتشكل بالضفة

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن الكمين الذي أعدته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لقوات الاحتلال في الضفة الغربية يوم الثلاثاء يعكس تطورا نوعيا في عمليات المقاومة، ويؤكد تشكل منظومة قيادة وسيطرة للعمل في هذه المنطقة.

وأضاف الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري على الجزيرة- أن هناك عمليات دقيقة يجري التخطيط لها في الضفة، مشيرا إلى أن الصور التي نشرتها القسام للعملية تؤكد قدرة المقاومة على تنفيذ عمليات نوعية في مناطق سيطرة لقوات الاحتلال.

وتابع أن هذه المناطق مقطّعة بشكل كامل وتخضع لقيود أمنية مشددة، مما يعني صعوبة نقل أدوات التفجير.

ولفت الفلاحي إلى أن المقاومة نفذت كمينا مدبرا وليس عاجلا؛ مما يشير إلى وجود استطلاع وزرع للعبوات بما يتناسب مع ردة فعل الاحتلال.

ويرى الخبير العسكري أن هذه العملية تعكس قدرة المقاومة على قراءة أفكار الجيش الإسرائيلي، وقدرتها على إيصال أدوات تفجير إلى هذه المناطق المهمة، مما يعني احتمال تنفيذ مزيد من العمليات في الفترة القادمة.

كمين مركب

وقد نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا للكمين المركب الذي أوقعت فيه قوة إسرائيلية بالقرب من قرية المطلة في الضفة الغربية المحتلة أول أمس الثلاثاء.

وقالت القسام إن مقاتليها انطلقوا من مدينة جنين لتجهيز الكمين على بوابة الجدار الفاصل الموازي لقرية المطلة، مشيرة إلى استخدام 3 عبوات، واحدة لإخراج القوة الإسرائيلية واثنتان للفتك بها.

وأظهر الفيديو رصد مقاتلي القسام لموقع الكمين، وعملية تجهيز العبوات قبل تفجير العبوة الأولى لاستدراج القوات الإسرائيلية.

وبعد التفجير، وصلت قوة إسرائيلية إلى المكان وتم تفجير عبوة في اثنين من أفرادها، ثم تفجير الثالثة في أحد الضباط.

ووصلت قوة جديدة للبحث والتفتيش، وكان الجنود يقفون على بعد خطوات من الكاميرات التي زرعتها القسام لكنهم انسحبوا من المكان دون أن ينتبهوا لها.

وكانت القسام قد أعلنت عن العملية التي نفذتها بعد استشهاد 3 من قادتها بالضفة الاثنين الماضي، بينما أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط وجنديين في الكمين.