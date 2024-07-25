ترامب يتطرق في منشور إلى "محو إيران عن وجه الأرض"

قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب إنه يأمل أن تمحو الولايات المتحدة إيران عن وجه الأرض إذا اغتالته، وذلك بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام أميركية تزعم وجود مؤامرة إيرانية لاغتياله.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن ترامب نشر تدوينة في حسابه بمنصة "تروث سوشال" قال فيها "إذا اغتالوا الرئيس ترامب، وهو احتمال قائم دوما، آمل أن تطمس الولايات المتحدة إيران، أن تمحوها عن وجه الأرض".

وتابع ترامب "إذا لم يحدث ذلك فإن قادة الولايات المتحدة سيعتبرون جبناء ويفتقرون للشجاعة".

وقالت الوكالة الفرنسية إن ترامب نشر مع التدوينة المذكورة آنفا مقطع فيديو من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي أمس الأربعاء تطرق فيه إلى مخطط يستهدف ترامب يُزعم أنه إيراني.

قلق

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية ذكرت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب، وهو ما نفته إيران.

وقال مسؤول أميركي إن جهاز الخدمة السرية أبلغ حملة ترامب بوجود تهديد متزايد.

ورفض البيت الأبيض التعليق لكنه قال إنه لا توجد مؤشرات على أن مطلق النار المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب السبت الماضي كان له شركاء أجانب أو أميركيون.

وبحسب وكالة رويترز، فإن مسؤولين أميركيين أعربوا عن قلقهم من انتقام إيراني من ترامب بسبب أمره بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في يناير/كانون الثاني 2020.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون "كما قلنا مرات عديدة، نحن نتتبع التهديدات الإيرانية ضد مسؤولين سابقين في إدارة ترامب منذ سنوات"، مضيفة أن هذه "التهديدات تنبع من رغبة إيران في الانتقام" لاغتيال سليماني.

ورأت أن هذه مسألة تتعلق "بالأمن القومي والداخلي وذات أولوية قصوى".

ادعاءات خبيثة

من جهتها، نفت طهران الادعاءات الأميركية وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن ادعاءات المسؤولين الأميركيين بأن لديهم معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران ستحاول اغتيال ترامب "لا أساس لها من الصحة وخبيثة".

ووصفت البعثة ترامب بأنه "مجرم أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني"، مؤكدة ضرورة محاكمته ومحاسبته بالوسائل القضائية، ومضيفة أن طهران "اختارت الطريق القانوني لتحقيق العدالة".