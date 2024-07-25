ترامب: إسرائيل غير بارعة بإدارة صورتها وعليها إنهاء الحرب بسرعة

دعا المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب قبل يوم واحد من اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء حرب إسرائيل على قطاع غزة وإعادة المحتجزين، قائلا إن على تل أبيب إدارة "علاقاتها العامة" بشكل أفضل.

وأضاف ترامب في حوار مع قناة فوكس نيوز الإخبارية أن على الحرب أن تنتهي بسرعة لأن إسرائيل ليست جيدة فيما يخص "العلاقات العامة"؛ والدعاية المترتبة على هذه الحرب تقضي على إسرائيل.

وانتقد الرئيس الأميركي السابق أولئك الذين احتجوا على خطاب نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونغرس أمس الأربعاء.

كما دعا إلى الحكم بالسجن لمدة عام لمن يدنّس العلم الأميركي، مضيفا أن دولا مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية تضحك على الولايات المتحدة بسبب سياستها الخارجية، وفق تعبيره.

وكان ترامب أعلن أنه سيلتقي مع نتنياهو يوم الجمعة، واعدا بجلب السلام والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث" إنه سيلتقي نتنياهو في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وأضاف "خلال فترتي الأولى، كان لدينا سلام واستقرار في المنطقة، حتى إننا وقعنا اتفاقيات أبراهام التاريخية، وسنحصل على ذلك مرة أخرى".

ووصل نتنياهو في وقت سابق إلى الولايات المتحدة، وألقى الأربعاء خطابا أمام الكونغرس، على أن يلتقي اليوم الخميس الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.