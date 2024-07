استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الأربعاء في موسكو الرئيس السوري بشار الأسد، في إطار زيارة غير معلنة أجراها الأسد إلى روسيا، بحسب بيان صادر عن الكرملين صباح اليوم الخميس، أرفقه بمقطع فيديو من اللقاء.

وذكر البيان أن بوتين بحث مع الأسد "التصعيد" في الشرق الأوسط على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وأضافت أنهما بحثا أيضا العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

ونقل البيان عن بوتين قوله للأسد خلال اللقاء "لدينا الفرصة للحديث عن منظومة علاقاتنا بأكملها". وأضاف أنا مهتم جدا بمعرفة رأيكم حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل، والذي يميل، لسوء الحظ، إلى التفاقم، وهذا ينطبق أيضا على سوريا بشكل مباشر.

🇷🇺🇸🇾 !!!!! Yesterday Vladimir Putin met with the Syrian President Bashar al-Assad

Putin said he would discuss with Assad the worsening situation in the region, including Syria.

