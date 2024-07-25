بلجيكا توقف 7 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

أعلنت السلطات البلجيكية أنها أوقفت 7 أشخاص اليوم الخميس للاشتباه في إعدادهم لشن هجوم إرهابي، كما نفذت الشرطة 14 عملية دهم في أنحاء مختلفة بالبلاد.

وقالت النيابة العامة في بيان إن جميع الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم "يشتبه في مشاركتهم في أنشطة مجموعة إرهابية وتمويل الإرهاب والتحضير لهجوم إرهابي".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطق باسم النيابة العامة في بلجيكا أرنو دوترومون قوله "ليست لدينا أي تفاصيل في الوقت الراهن حول المواقع أو الأهداف، لكن ما عثر عليه يحملنا على الاعتقاد أنه كان يجري الإعداد لاعتداء".

وقامت الشرطة البلجيكية بعمليات دهم صباح اليوم، شملت 14 موقعا في مناطق من بينها لييج شرقي البلاد، وأنتويرب في الشمال، وذلك بناء على طلب قاض مختص في مكافحة الإرهاب، وفقا للنيابة العامة الفدرالية.

وشهدت بلجيكا في العام 2016 هجومَين انتحاريَين استهدفا مطارا وشبكة للمترو أسفرا عن مقتل 32 شخصا وإصابة المئات.

كما شهدت هجوما آخر وصفته سلطاتها بأنه هجوم إرهابي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما أطلق رجل النار على مواطنَين سويديَين في بروكسل وأرداهما قتيلين.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم وقتها، وقُتل المهاجم برصاص الشرطة.