بريطانيا توقف ضابطا اعتدى بوحشية على شابين مسلمين في مطار مانشستر

أوقفت الشرطة البريطانية ضابطا عن العمل بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو على الإنترنت لاعتدائه على شابين مسلمين في مطار مانشستر.

وأظهر مقطع فيديو الفوضى التي عمت أرجاء المطار نتيجة الضرب الوحشي على الشقيقين أمام والدتهما التي بدأت بالصراخ في محاولة منها للدفاع عنهما.

وبدا في الفيديو ضابط يرتدي زيا رسميا ويحمل جهاز صاعق كهربائي ويركل رأس شخص ملقى على الأرض ويدوس عليه، ومن ثم يعتدي على شاب آخر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "يتفهم تماما" قلق الجمهور بشأن اللقطات.

ركله أحدهم على رأسه بقوة.. الشرطة البريطانية تعتدي على شابين مسلمين في مطار مانشستر أمام أمهما التي حاولت منع الاعتداء pic.twitter.com/ZfpTO4TUHT — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) July 25, 2024

من جهته، وصف عمدة مانشستر آندي بيرنهام فيديو اعتداء الشرطة على مواطنين في مطار المدينة بأنه مزعج، لكنه أضاف أنه يجب التحقيق فيه بشكل شامل وسليم.

أما وزيرة الداخلية البريطانية ديانا جونسون، فنشرت على موقع إكس "أنا على علم باللقطات المزعجة حول حادثة وقعت في مطار مانشستر بعد ظهر اليوم، وأتفهم القلق العام الذي أثارته". وأضافت "لقد طلبت تحديثا كاملا من شرطة مانشستر الكبرى".

وقد تظاهر مئات الأشخاص ليلا أمام مقر شرطة مدينة روتشديل -ذات الأغلبية السكانية المسلمة، قرب مانشستر- بعد انتشار فيديو الاعتداء. وقالت الشرطة إن المظاهرة مرت دون وقوع أي حوادث.