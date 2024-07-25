بايدن: انسحبت لتوحيد حزبي وهاريس مؤهلة لقيادة البلاد

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب إلى الأمة مساء الأربعاء إنه قرر الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقبلة "لتوحيد صفوف حزبه"، مؤكدا أن نائبته كامالا هاريس التي دعم ترشيحها "تتمتع بالخبرة والحزم والكفاءة ومؤهلة لتقود البلاد".

وأضاف "قررت أن أنقل المشعل للجيل القادم وهذا خيار صائب ويمنح الفرصة لصوت جديد.. والاختيار الآن للشعب الأميركي".

كما أشار بايدن -في كلمته- إلى أنه سيركز خلال الأشهر المقبلة على القيام بمهامه كرئيس للولايات المتحدة، منوها إلى أن بلاده "سيتعين عليها الاختيار بين الأمل والكراهية".

وأضاف "سيتعين على أميركا على مدى العقود المقبلة الاختيار بين المضي قدما أو التراجع.. وسأبقى في خدمة الأميركيين مهما كلف الأمر".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد أعلن في 21 يوليو/تموز الجاري تنحيه عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، معلنا دعمه لنائبته كامالا هاريس لخلافته في السباق نحو البيت الأبيض.

وتعالت منذ ذلك الحين أصوات عدة، خاصة في صفوف الحزب الجمهوري، دعت أيضا للاستقالة من منصبه كرئيس وشككت في مقدرته على أداء مهامه حتى موعد انتهاء ولايته في يناير/كانون الثاني المقبل.