الدويري: مشاهد خان يونس تعكس أداء المقاومة وهذا سر استمرارها

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن المشاهد التي بثتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لجانب من معارك شرقي خان يونس (جنوبي قطاع غزة) تعكس مستوى أداء المقاومة.

وأوضح الدويري -خلال تحليله المشهد العسكري في غزة- أن كلام المقاومين ووعيدهم للاحتلال قبل استهداف آلياته وجنوده "لا يصدر سوى ممن لديه عقيدة راسخة، ويعكس الناحية المعنوية للمقاتلين".

وأشار إلى أن ثلة من المقاومين عكست روح المقاومة الفلسطينية الحقيقية، منبها إلى أن إدارة المعركة تتناسب مع المجريات حيث يتكيف المقاتل مع الواقع بسبب فارق القوة.

وفي وقت سابق اليوم، بثت القسام مشاهد استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" و"ميركافا" بعبوة "شواظ"، في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

ووفق الخبير العسكري، يقاتل عناصر المقاومة شرقي خان يونس بطريقة مختلفة عن القتال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة أو حي تل السلطان غربي مدينة رفح، وأرجع ذلك إلى طبيعة الأرض المختلفة وحجم قوات الاحتلال ونوعها وتأهيلها.

وخلص إلى أن الأساليب القتالية تختلف من منطقة إلى منطقة "وهو ما يفسر سر استمرار فصائل المقاومة في القتال والمواجهة رغم دخول الحرب شهرها العاشر"، قبل أن يضيف قائلا إن "المقاومة لو قاتلت بنفس الأسلوب لكان الفشل حتميا".

إضافة إلى ذلك، يستنسخ جيش الاحتلال نفس التجارب، وأصبحت أساليب قتاله مألوفة ومعروفة، مستدلا بالكمائن المركبة التي نفذتها المقاومة خلال الحرب حيث يتم استدراج الجيش الإسرائيلي من مرحلة إلى مرحلة، إذ يعرف المقاتل الفلسطيني كيف يفكر العسكريون الإسرائيليون.