الجيش الإسرائيلي يعاقب جنديا سرب صورا لجثث أسرى بعد استعادتها من غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش عاقب أحد جنوده بعدما سرب صور جثث 5 إسرائيليين أثناء استعادتها من داخل قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجندي، الذي وصفته بـ"غير المسؤول"، سرب الصور قبل إخطار عائلات القتلى، وتمت محاكمته في وحدته العسكرية.

وأضافت أنه حكم عليه بالسجن 10 أيام، وفصله عن الخدمة الاحتياطية بشكل نهائي، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

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وقام الجندي الإسرائيلي بتصوير نفسه مع جثث الأسرى المحتجزين التي قال الجيش إنه عثر عليها بالقرب من خان يونس، ونشر الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" أمس الأربعاء.

ونتيجة لذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد الجندي، الذي أدت تصرفاته إلى نشر موجة من الشائعات التي اجتاحت إسرائيل لساعات.

ووصف الجيش سلوك الجندي بأنه "غير مقبول وخطير للغاية"، وأمر بتأديبه، وفرض أشد العقوبات عليه.

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أعلنا في بيان مشترك استعادة جثث 5 أسرى أعلن عن مقتلهم سابقا في غزة، من بينهم 4 جنود، وذلك خلال عملية للفرقة الـ98 في منطقة خان يونس جنوبي القطاع.

وجرى انتشال الجثث من منطقة خان يونس في جنوب غزة، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية عمليات جديدة هذا الأسبوع.