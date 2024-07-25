الجيش الأميركي يعلن اعتراض طائرات روسية وصينية

أعلن الجيش الأميركي أنه اعترض مقاتلات صينية وروسية في منطقة ألاسكا رغم أنها ظلت في المجال الجوي الدولي.

وأوضحت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية (نوراد) أمس الأربعاء أنه جرى اعترض طائرتين عسكريتين روسيتين وطائرتين صينيتين كانت تعمل في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا.

وأضافت "نوراد" -في بيان- "ظلت الطائرات الروسية والصينية في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي".

وأشارت إلى أن الطائرات لم تكن تشكل تهديدا، وأنها ستواصل مراقبة "نشاط المنافسين" بالقرب من أميركا الشمالية.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات مقاتلة تابعة لها منعت قاذفات إستراتيجية أميركية من انتهاك حدود الدولة فوق بحر بارنتس في القطب الشمالي.

وكان الجيش الأميركي قد أسقط في فبراير/شباط 2023 منطادا صينيا كبيرا بعدما حلق لأيام عدة فوق الولايات المتحدة، ونفت بكين أن يكون منطاد تجسس، وقالت إنه يستخدم لجمع بيانات الطقس وانحرف عن مساره.