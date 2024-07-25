البيت الأبيض: دعوة بايدن إلى الاستقالة أمر سخيف

اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأربعاء أن الأصوات التي دعت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الاستقالة من منصبه بسبب انسحابه من السباق الرئاسي أمر "سخيف".

وقالت المتحدثة كارين جان بيار إن "أي دعوة من هذا القبيل هي أمر سخيف، هذا ما نراه"، مضيفة أن قرار بايدن بشأن الانتخابات "لا علاقة له بصحته".

كما نفى البيت الأبيض أن يكون قد تستر على أي تدهور محتمل للحالة الصحية للرئيس بايدن قبل قراره الانسحاب من السباق الرئاسي.

وقالت المتحدثة "الأمر ليس تسترا. أعلم أنها الرواية التي تريدونها جميعا. ليس تسترا".

وأضافت، الرئيس "ليس بطة عرجاء رغم قراره الانسحاب.. هو يريد البناء على ما تمكنا من القيام به".

وسيوجه الرئيس الأميركي كلمة إلى الأمة، من المقرر أن يقول فيها إنه انسحب من السباق الرئاسي باسم "الدفاع عن الديمقراطيّة"، وذلك بحسب مقتطفات من خطابه بثها متحدث باسم البيت الأبيض على منصة إكس.

وسيقول بايدن إن "الدفاع عن الديمقراطية أهم من أي لقب. لقد قررت أن أفضل طريقة للمضي قدما هي تمرير الشعلة إلى جيل جديد. هذه هي أفضل طريقة لتوحيد أمتنا".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد أعلن في 21 من يوليو/تموز الجاري تنحيه عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، معلنا دعمه لنائبته كامالا هاريس لخلافته في السباق نحو البيت الأبيض.