بايدن يلتقي نتنياهو ويبحثان "فجوات" صفقة التبادل

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات في واشنطن اليوم الخميس حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شدد البيت الأبيض على أنه قد آن الأوان لإنهاء الحرب.

وقال بايدن أثناء ترحيبه بنتنياهو في المكتب البيضاوي "لدينا الكثير لنتحدث عنه". ورد الأخير "أريد أن أشكرك على 50 عاما من الخدمة العامة و50 عاما من الدعم لدولة إسرائيل".

وبينما تستمر المباحثات بين بايدن ونتنياهو، أعرب مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي عن اعتقاده بقرب التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن بايدن سيناقش مع نتنياهو كيفية سد الفجوات من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وشدد كيربي بالقول "آن الأوان لإنهاء الحرب في غزة"، مضيفا أن هناك تنازلات هناك تنازلات ينبغي على إسرائيل وحماس تقديمها من أجل التوصل لاتفاق، قبل أن يستدرك "ما زلنا نعتقد أنه يجب إلحاق الهزيمة بحماس ووضع حد لتهديداتها ضد إسرائيل".

وتابع كيربي بالقول "لا نعتقد أن نتنياهو مجرم حرب".

جولة مباحثات جديدة

وفي السياق، قال مسؤول أميركي كبير للجزيرة إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز سيبدأ الأسبوع المقبل جولة محادثات جديدة مع كبار الوسطاء لوقف إطلاق النار بغزة، مشيرا إلى أن المحادثات لن تكون في المنطقة وقد تعقد في أوروبا.

وادعت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن البيت الأبيض يمارس "ضغوطا كبيرة" على نتنياهو للموافقة على شروط وقف إطلاق النار في غزة.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع حدوث تطور في مفاوضات الأسرى بعد لقاء بايدن ونتنياهو، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن نتنياهو يريد أخذ التزام من بايدن بشأن مواصلة القتال (في غزة) وتزويد إسرائيل بـ"أسلحة خاصة" لمنع احتمال حل حكومته.

بدورها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول بالإدارة الأميركية تأكيده أن إطار صفقة وقف إطلاق النار متفق عليه والتركيز على مرحلة التنفيذ.

المرحلة النهائية

وليس بعيدا عن ذلك، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول بالإدارة الأميركية قوله إن الاتفاق في مراحله النهائية ووصل إلى نقطة قابلة للتحقيق.

وأكد مسؤول آخر لـ"سي إن إن" قائلا "أصبحنا أقرب إلى السلام من أي وقت مضى والأمر متروك لإسرائيل من أجل قبول ذلك"، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن نتنياهو يقف في طريق الاتفاق ونرى أن المفاوضات تحرز تقدما.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي أن المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة تبدو في مراحلها النهائية، وأن بايدن سيناقش مع نتنياهو الفجوات المتبقية.

كما قال المسؤول إن العقبات المتبقية قابلة للتذليل، وإن اجتماعات أخرى ستعقد بهدف التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن والدة أسير في غزة أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أخبر عائلات الأسرى بشكل واضح أن الصفقة قريبة جدا، وأنها تعتمد على الإرادة والقيادة.

والاثنين، وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وألقى أمس الأربعاء خطابا أمام الكونغرس في جلسة قاطعها نحو نصف الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، تنديدا بها في ظل مواصلة الحرب والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت لاحق اليوم كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.

ويلتقي غدا الجمعة بولاية فلوريدا المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، ثم يعود إلى إسرائيل مساء السبت المقبل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.