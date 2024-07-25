استطلاع: 60% من الناخبين الأميركيين الشباب سيصوتون لهاريس

أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية الناخبين الأميركيين الشباب يدعمون كامالا هاريس نائبة الرئيس في السباق الانتخابي الرئاسي في مواجهة المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه موقع أكسيوس بعد انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي أن 60% من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما سيصوتون لكامالا هاريس مقابل 40% سيصوتون لترمب.

ويُعد ذلك زيادة بـ7 نقاط عن بايدن المنسحب من السباق، والذي أشار استطلاع سابق إلى أن 53% من الناخبين من ذات الفئة العمرية سيصوتون له مقابل 47% لترمب.

استطلاعات أخرى

وكان استطلاع رأي وطني صدر أول أمس الثلاثاء، أظهر تقدم هاريس على ترامب بفارق ضئيل.

وتخطّت هاريس ترامب بنقطتين، إذ حصلت على نسبة 44% مقابل 42%، وفق استطلاع "رويترز/إبسوس" الذي أجري في اليومين التاليين لإعلان بايدن انسحابه من السباق وتأييده ترشيح نائبته.

وفي استطلاع أنجز الأسبوع السابق، تعادلت هاريس (59 عاما) بنسبة 44% مع ترامب، وهو الآن الأكبر سنا في السباق الرئاسي (78 عاما).

وتأخرت هاريس، الشخصية الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشيح عن الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل عن المرشح الجمهوري ترامب في استطلاع آخر صدر أيضا يوم الثلاثاء الماضي.