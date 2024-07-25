إعصار "غايمي" يغرق ناقلة نفط وسفينة ومئات الضحايا بالفلبين وتايوان

لقي 30 شخصا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 279 آخرين في حوادث بسبب إعصار غايمي الذي ضرب الفلبين وتايوان، وسط توقعات بأن يصل خلال ساعات إلى شرق الصين.

وقالت الشرطة الفلبينية إن 21 شخصا قتلوا في العاصمة مانيلا والمقاطعات المحيطة بها جراء فيضانات وانزلاقات تربة وصعق بالتيار الكهربائي وسقوط شجرة خلال الأمطار الغزيرة، التي انهالت على جزيرة لوزون الأكثر تعدادا بالسكان في البلاد.

غرق سفينتين

بدوره، قال وزير النقل الفلبيني خايمي باوتيستا إن "ناقلة تحمل 1.4 مليون لتر من النفط انقلبت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس قبالة ساحل مدينة ليماي، مما تسبب في تسرب نفطي وفقدان أحد أفراد الطاقم".

وأضاف أنه تم إنقاذ 16 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 17، ولا يزال البحث عن الممفقود جاريا. وذكر في إفادة صحفية عن الوضع "هناك بالفعل تسرب نفطي. وفي الوقت الحالي لا نستطيع إرسال معداتنا بسبب الرياح القوية والأمواج العالية".

وقال الناطق باسم حرس الحدود الفلبيني الأميرال المساعد أرماندو باليلو خلال مؤتمر صحفي "رصدنا بقعة نفطية تمتد على 3.7 كيلومترات، ونحن في سباق مع الزمن، وسنبذل قصارى جهدنا لاحتواء تسرب المحروقات ومنعه".

وفي تايوان، قالت إدارة الإطفاء اليوم الخميس إن "سفينة شحن ترفع علم تنزانيا وعلى متنها 9 مواطنين من ميانمار غرقت قبالة ساحل مدينة كاوهسيونج الساحلية الجنوبية أثناء الإعصار". وأضافت أنه لم يتسن التواصل مع أفراد الطاقم، وأن السلطات تنتظر تحسن أحوال الطقس لاستئناف البحث.

عشرات المصابين

ولقى شخصان حتفهما وأصيب ما لا يقل عن 279 آخرين في حوادث بسبب إعصار غايمي في تايوان، في حين قالت السلطات إنه أقوى إعصار يضرب البلاد منذ 8 سنوات.

وأظهرت الصورة التلفزيونية الدمار الذي لحق بالطرق والسيارات المتضررة من سقوط الأشخاص والفيضانات الواسعة النطاق.

وما زال نحو 87 ألف أسرة بلا كهرباء صباح اليوم الخميس، كما استمر إغلاق المدارس والمكاتب العامة. وتواصل إغلاق البورصة لليوم الثاني على التوالي.

وتم إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية دولية وداخلية، كما توقفت بعض الرحلات بالقطار.

وقال مسؤولون إن إدارة الأرصاد المركزية التايوانية قالت صباح اليوم الخميس إن قوة الإعصار تراجعت، ولكنها حذرت السكان من احتمال وقوع فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

ومن المتوقع أن يتحرك إعصار غايمي نحو الغرب، ويقترب من ساحل فوجيان بالصين خلال المساء.