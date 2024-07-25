إسرائيل تشن حملة هدم واسعة بالضفة بحجة البناء بدون ترخيص

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل والمنشآت التجارية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.

واقتحمت قوات إسرائيلية منطقة حسكا شمال غرب الخليل، وهدمت فيلا سكنية مكوّنة من 3 طبقات. وقال شهود عيان إن جرافات الاحتلال سوّت الفيلا بالأرض.

وفي منطقة فرش الهوى بالخليل، هدم الجيش الإسرائيلي غرفة زراعية ودمر محتوياتها، وأتلف أشجارا مثمرة.

كما هدمت جرافات تتبع بلدية القدس منزلا في قرية الولجة الواقعة بين بيت لحم والقدس، بحسب رئيس مجلس القرية خضر الأعرج.

وفي الأغوار الشمالية، هدمت السلطات الإسرائيلية 3 منازل فلسطينية في قرية الجفتلك.

وتأتي عمليات الهدم تلك تطبيقا لقرارات جديدة للحكومة الإسرائيلية بمنع البناء في الضفة الغربية المناطق المصنفة "ب" و"ج".

وأظهرت معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال قامت منذ بداية هذا العام بـ311 عملية هدم طالت 392 منزلا ومنشأة تجارية.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن بلدية الاحتلال في القدس تمنح رخص البناء للمستوطنات بالمدينة المقدسة، بينما تشدد القيود على منح رخص البناء للفلسطينيين.

وقد صنفت اتفاقية أوسلو لعام 1995 أراضي الضفة الغربية 3 مناطق: (أ) وتقع تحت سيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) وتسيطر إسرائيل عليها مدنيا وإداريا وأمنيا. وتشكل الأخيرة نحو 61% من مساحة الضفة.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​