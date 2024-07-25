مكافأة أميركية لتقديم معلومات عن "هاكر" من كوريا الشمالية

حذرت بريطانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الخميس، مما قالت إنها حملة تجسس إلكتروني أطلقتها مجموعة مدعومة من كوريا الشمالية لسرقة أسرار عسكرية ونووية، في حين رصدت واشنطن 10 ملايين دولار مكافأة للوصول إلى شخص مشتبه به.

وقال "مركز المملكة المتحدة الوطني للأمن الإلكتروني" إن مجموعة "أنداريل" التي يعتقد أنها تابعة لجهاز الاستخبارات الكوري الشمالي "تخترق منظمات حول العالم لسرقة معلومات تقنية حساسة وسرية وبيانات ملكية فكرية".

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى شخص من كوريا الشمالية تتهمه بالقيام بأنشطة سيبرانية تستهدف مرافق أميركية حيوية.

وقالت الوزارة في بيان إن الشخص المدعو ريم جونغ هيوك على صلة بمجموعة "أنداريل" التابعة للاستخبارات العسكرية في كوريا الشمالية، وفقا للاتهامات الغربية.

وأضافت أن ريم وآخرين تآمروا لاختراق أنظمة حواسيب مستشفيات أميركية، واستخدموا برمجيات طلب الفدية للاستيلاء على أموال مقابل الإفراج عن البيانات والسجلات الطبية، ثم استخدموا هذه الأموال لتمويل أنشطة سيبرانية أخرى تستهدف هيئات حكومية أميركية ومتعاقدين أجانب في الصناعات الدفاعية.