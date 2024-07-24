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نتنياهو أمام الكونغرس: 7 أكتوبر يوم سيبقى في التاريخ
24/7/2024-|آخر تحديث: 24/7/202409:55 م (بتوقيت مكة المكرمة)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو -أمام الكونغرس الأميركي- إن يوم 7 أكتوبر سيبقى في التاريخ، مشددا على ضرورة وقوف الولايات المتحدة وإسرائيل جنبا إلى جنب "كي ينتصر التحضر"، على حد قوله.
وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب نتنياهو أمام الكونغرس:
- على إسرائيل والولايات المتحدة الوقوف جنبا إلى جنب كي ينتصر التحضر.
- نحن على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر.
- 7 أكتوبر يوم سيبقى في التاريخ.
- أتيت كي أؤكد لكم أننا سننتصر.
- بعض عائلات الرهائن تحضر معنا اليوم في الكونغرس.
- استطعنا إعادة 135 من الرهائن بعضهم من خلال عمليات إنقاذ.
- الشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني.
- لن أرتاح قبل أن يعود كل الرهائن إلى الوطن.
- جهود مكثفة بعضها يجري الآن لإعادة الرهائن.
- أشكر الرئيس بايدن على دعمه القوي لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر الوحشي.
- أعرف بايدن منذ 40 عاما وأشكره على نصف قرن من الصداقة مع إسرائيل.
- لن ننسى أبدا الجهود التي قام بها بايدن من أجل إسرائيل.
- أشكر الرئيس بايدن على ما قام به من أجل الرهائن المحتجزين في غزة.
- كثير من المتظاهرين ضد إسرائيل اختاروا أن يقفوا مع الشر ومع حماس ويجب أن يشعروا بالعار.
- المتظاهرون المعادون لإسرائيل يريدون تدمير الولايات المتحدة أيضا.
- إيران تمول المتظاهرين خارج الكونغرس الآن.
- المتظاهرون يرفضون التمييز بين دولة إسرائيل الديمقراطية وحماس الإرهابية.
- المتظاهرون ضد إسرائيل يرددون شعار من البحر إلى النهر لكنهم لا يدركون معنى ذلك.
- معاداة السامية هي أقدم نوع من الكراهية وأدت إلى قتل اليهود عبر القرون وإلى الهولوكوست.
- منذ نحو 4000 عام كانت أرض إسرائيل موطنا للشعب اليهودي وستظل دائما كذلك.
- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتهم إسرائيل دون دليل بتجويع سكان غزة وهذا هراء وتلفيق.
- سكان غزة يعانون الجوع لأن حماس تسرق المساعدات الغذائية.
- حماس تنشر الأكاذيب للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب.
- لن نسمح بتكرار هجمات 7 أكتوبر مهما تعرضنا للضغط.
- عدد الضحايا في حرب غزة هو الأقل في تاريخ حروب المدن.
- حماس تريد موت مزيد من المدنيين وتشويه سمعة إسرائيل للضغط علينا لإنهاء الحرب قبل تحقيق النصر.
- أشكركم لأنكم اعترضتم على الادعاءات الزائفة للمحكمة الجنائية الدولية.
- أقول لأصدقائي في الشرق الأوسط إن إيران هي مصدر كل الإرهاب والفوضى وتسعى لفرض الإسلام الراديكالي.
- أكاذيب محكمة الجنايات الدولية تحاول تقييد يد إسرائيل ومنعنا من الدفاع عن أنفسنا.
- لا ينبغي إدانة جنود إسرائيل الأبطال بسبب الطريقة التي يديرون بها الحرب في غزة بل يجب الثناء عليهم.
- الولايات المتحدة ستكون الهدف التالي إذا تم تقييد يد إسرائيل.
- حينما نقاتل حماس وحزب الله والحوثيين فنحن نقاتل إيران.
- إيران تدرك أنها يجب أن تسيطر على الشرق الأوسط أولا من أجل مواجهة الولايات المتحدة.
- حربنا هي حربكم وأعداؤنا هم أعداؤكم ونصرنا هو نصر للولايات المتحدة.
- نحن لا نحمي أنفسنا فحسب بل الولايات المتحدة أيضا.
- النصر يلوح في الأفق وهزيمة حماس ستكون ضربة قوية لمحور الإرهاب الإيراني.
- إسرائيل ستفعل ما عليها فعله لإعادة الأمن إلى حدودها الشمالية.
- من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا.
- تسريع المساعدات الأمريكية لإسرائيل سيسرع إنهاء الحرب في غزة وتحقيق النصر.
- طورنا بشكل مشترك مع الولايات المتحدة أكثر الأسلحة تطورا من أجل حماية أنفسنا.
- لن نرضى بأقل من انتصار كامل على حماس.
المصدر : الجزيرة